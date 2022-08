Znan Mariborčan delil pozitiven test za covid-19 Maribor24.si Znan mariborski pevec in voditelj Tim Kores – Kori je na družbenih omrežjih s sledilci delil fotografijo, na kateri ima pozitiven test za covid. Priljubljen voditelj je očitno staknil okužbo, kot je zapisal med komentarji, pa se za štirimi stenami nima ravno najbolje, saj ima vročino in glavobol. Na Instagramu se je še sledilcem potožil, da je zunaj sonce, on pa je za štirimi stenami. Iz uredništva mu želimo čimprejšnje okrevanje.

