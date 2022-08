Maccabi Haifa in Crvena zvezda v lovu na tretji nastop med evropsko elito 24ur.com V zadnjem, četrtem predkrogu kvalifikacij za uvrstitev v elitno Ligo prvakov se bosta ob neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO pomerili moštvi Maccabija iz Haife in beograjske Crvene zvezde. To bo prvi od skupno dveh kvalifikacijskih dvobojev teh dveh moštev v naslednjih sedmih dneh. S prenosom obračuna začnemo ob 20.45.

