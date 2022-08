Direktor in umetniški vodja Ljubljana festivala Darko Brlek je ob robu današnje predstavitve prihajajočih festivalskih dogodkov povedal, da koncert ruske zvezdniške pevke Ane Netrebko ostaja na programu festivala, načrtovanega za 26. avgust. Kot je poudaril, je to tako želja organizatorjev in občinstva, ki je to izrazilo na družbenih omrežjih.