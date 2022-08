Kitajska z novimi spodbudami za višanje natalitete Radio Ognjišče Čeprav so kitajske oblasti že leta 2016 ukinile dolgoletno pravilo enega otroka ter lani zakonskim parom dovolile, da imajo do tri otroke, število rojstev še vedno upada. Včeraj so zato posredno napovedale nekaj novih ukrepov, ki naj bi vendarle dvignili rekordno nizko rodnost.



Sorodno Oglasi Omenjeni Kitajska Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Tina Šutej

Janja Garnbret

Goran Dragić