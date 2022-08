Prvak SDS Janez Janša je po odločitvi višjega sodišča o nedopustnosti njegovih izjav o ukradeni vili SD znova kritičen do sodstva. Na Twitterju je sodstvo označil za karikaturo, ki “si nabira sramoto na sramoto”. “Po skupnem pikniku stranke SD so sodnice odšle domov in spisale neodvisno sodbo,” je Janša zapisal na Twitterju. Dodal je še, da “kadija toži, kadija sodi” in da si “slovenska karikatura ...