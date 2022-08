Porezana Tina Šutej do prve kolajne na prostem Dnevnik Nebeški troboj finala skoka ob palici v Münchnu je dobila Finka Wilma Murto pred Grkinjo Aikaterino Stefanidi in Slovenko Tino Šutej. Kristjan Čeh že v kvalifikacijah meta diska do rekorda evropskih prvenstev.

