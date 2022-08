Jure zgorel skupaj z ovco in psom (FOTO) Slovenske novice Invalidni Krajnc je bival v zidanici v Malih Dolah pri Vojniku. Gasilci so se težko prebili na strm in prepaden teren.

Sorodno





























































































































































































































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Tina Šutej

Goran Dragić

Janez Janša

Robert Golob