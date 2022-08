Nemška dokumentarna serija Himalaja kliče (1/4) ob 20.50 na TV SLO 1 RTV Slovenija Prijatelja in izkušena popotnika Erik Peters in Alain Berger se z motornima kolesoma odpravita na potovanje iz Nemčije v Indijo. V prvem od štirih delov dokumentarne serije spremljamo njuno pot čez Madžarsko, Romunijo, Bolgarijo in Turčijo.

Sorodno

Oglasi