Operni zvezdnik Juan Diego Flórez prvič v Ljubljani! Moški svet V letu, koLjubljana Festival praznuje jubilejnih 70 let, bo perujski tenorist Juan Diego Flórez na njem sodeloval prvič.Navdušen sem, ker bom na Ljubljana Festivalu nastopil, ravno ko praznuje sedemdeseti jubilej in prav toliko let izvrstne glasbe ter odličnih nastopov na izredno visoki ravni, je povedal 49-letni tenorist.Na koncertu opernih arijmu bomo prisluhnili 22. avgusta ob 20.00 v Cankarje...

Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Goran Dragić

Tina Šutej

Robert Golob

Janez Janša