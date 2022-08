Včeraj, okoli 16. ure se je v križišču Potočnikove in Detelove v Domžalah zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in voznik mopeda. Do prometne nesreče je prišlo, ker je voznik mopeda v križišču odvzel prednost vozniku, ki je pripeljal z njegove desne strani. Pri tem se voznik mopeda huje telesno poškodoval. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v UKC Ljubljana, njegovo življenje pa ni ogroženo. Policisti vodijo prekrškovni postopek.