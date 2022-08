Pogrešano 81-letnico našli mrtvo Nova24TV Pogrešano 81-letno oskrbovanko sežanskega doma upokojencev so v okolici Sežane našli mrtvo. Pogrešano Valerijo Tominec so v domu upokojencev v Sežani nazadnje videli v nedeljo zvečer. Ker se ni vrnila je stekla iskalna akcija. Preberite še: Poplava nezakonitih migracij: Najbolj obremenjeno zlasti območje občine Brežice Zdravnik je na kraju potrdil smrt in odredil sanitarno obdukcijo, sporočajo s ...

