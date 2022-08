Obsojena zaradi tvitov: 34 let zapora za savdsko aktivistko 24ur.com Savdska borka za človekove pravice Salma al-Shehab je bila zaradi javnega opozarjanja na nepravilnosti savdske vlade in pozivanja k reformam obsojena na 34 let zaporne kazni. Doktorsko študentko, na Leeds univerzi v Veliki Britaniji, so oblasti aretirale leta 2020, ko se je iz Velike Britanije vrnila na počitnice v Savdsko Arabijo.

