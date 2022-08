Na WTA-turnirju v Portorožu tudi zmagovalki Wimbledona in Ronald Garrosa Ekipa Portorož bo še drugo leto zapored gostil teniški turnir WTA Zavarovalnica Sava Portorož, ki bo potekal med 11. in 18. septembrom. V prvi prijavi sta najbolj zveneči imeni letošnja zmagovalka Wimbledona Jelena Ribakina in lanska zmagovalka Roland Garrosa Barbora Krejčikova.



