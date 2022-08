Španijo požirata ogromna požara, upepeljena tudi portugalska Serra da Estrela 24ur.com V španski regiji Valencia še naprej divjajo gozdni požari, zaradi katerih so evakuirali več kot 2000 okoliških prebivalcev. Prav tako so ognjeni zublji v beg pognali tudi gasilce. V bližini kraja Bejis se požar nenadzorovano širi, opustošil je že skoraj 10.000 hektarjev. Skupno so požari v regiji uničili več kot 20.000 hektarjev površin, poročajo španski mediji. Z ognjem se medtem borijo tudi na ...

