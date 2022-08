Voditelja Srbije in Kosova se bosta srečala vpričo vse večjih napetosti med obema državama. Srbski predsednik Aleksandar Vučić in kosovski premier Albin Kurti se bosta sestala na dialogu med Prištino in Beogradom, ki ga bo vodil vodja EEAS Josep Borrell in se bo začel ob 10.30. Že včeraj se je z obema voditeljema srečal posebni predstavnik EU Miroslav Lajčák. V zadnjih mesecih so se napetosti v r ...