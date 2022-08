Roglič sporoča: Tukaj sem in če sem tukaj, sem pripravljen SiOL.net "Počutim se precej bolje kot sem se, a občasno še vedno čutim, da nekaj ni v redu. Bomo videli. Tukaj sem, in kadar pridem na dirko, sem pripravljen, bomo pa v prihodnjih dneh in tednih videli, kaj to pomeni," je na kratki spletni novinarski konferenci pred jutrišnjim začetkom 77. izvedbe Dirke po Španiji povedal Primož Roglič (Jumbo-Visma), ki bo prvi favorit za skupno zmago.

