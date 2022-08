Zimske gume Semperit - izberite najboljše Avto.info Zimske gume Semperit - s Semperit najnovejšimi pnevmatikami pozimi ne bo več neprijetnih presenečenj. Ta nova pnevmatika z atraktivnim profilom in zanimivo oblikovanim ramenskim delom je resnično vsestranska, saj združuje prepričljive zimske lastnosti in zanesljive zmogljivosti na suhi podlagi. Znamka gum Semperit si že 111 let prizadeva za odlične zmogljivosti. Na kakovost izd...

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Goran Dragić

Borut Pahor

Primož Roglič

Robert Golob