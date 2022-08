Goljuf priprt: v zadnjem mesecu opeharil najmanj pet ljudi 24ur.com Policisti so priprli 30-letnika, ki ga utemeljeno sumijo najmanj petih goljufij posameznikov iz Koroške, Ljubljane, Sevnice in Šmarja pri Jelšah. "Zločinski povratnik" je osumljen lažnih nakupov avtomobilov ter lažnih nakupov in lažne prodaje vinarskih pripomočkov. Ker je s svojimi ravnanji najverjetneje oškodoval še več ljudi, policisti pozivajo vse morebitne oškodovance, ki goljufije niso prija...

