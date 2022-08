Digitalni boni: pri velikih zmagovalcih razpisa nastal kaos SiOL.net Pred Big Bangom v Ljubljani je danes nastal pravi kaos. Poslovalnici v BTC-ju in na Viču sta namreč podjetju Smart Naris ponudili prostore za zbiranje prijav na računalniško opismenjevanje starejših, po katerem jim pripada 150 evrov digitalnega bona. Ljudje tam so se gnetli in prepirali, nekdo pa je celo poklical policijo, poroča portal Žurnal24. Podoben kaos je nastal tudi pred trgovskim središče...

