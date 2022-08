Neurje v Ljubljani dviguje strehe in podira drevesa, izpod enega rešili žensko 24ur.com Dele države so že zajela krajevna neurja z močnim vetrom. V središču Ljubljane se je podrlo kar nekaj dreves, na vzhodu prestolnice pa dviguje strehe. Tudi v Tivoliju je veter podrl več dreves, izpod enega so mimoidoči rešili žensko.

Sorodno







Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Goran Dragić

Borut Pahor

Primož Roglič

Robert Golob