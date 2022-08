Zelenski pred srečanjem z Erdoganom in Guterresom pozval k umiku ruskih sil iz nuklearke v Zaporožju Politikis Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pred današnjim srečanjem z generalnim sekretarjem Združenih narodov Antoniem Guterresom in turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom v rednem nagovoru državljanom pozval, naj ruske sile zapustijo jedrsko elektrarno v Zaporožju, ki naj se po besedah Zelenskega vrne pod ukrajinski nadzor. “Ruska vojska se mora umakniti z ozemlja jedrske elektrarne in ...

Sorodno





















Oglasi