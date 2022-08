Jože Možina, Nina Marin in Peter Kavčič niso več člani nadzornega sveta Mladinske knjige Večer Odpoklic in spremembo statuta je predlagala DUTB kot 83-odstotna lastnica družbe. Novi nadzorniki, imenovani za štiri leta, so Taja Kuhar, Duško Kos in MIlena Fornazarič.

