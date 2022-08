Coupling, the Game – slovenska družabna igra, ki želi zbližati ves svet Cosmopolitan Slovenija "Poleg trdnejših prijateljstev, poglobljenih debat in zabavnega večera njeni ustvarjalci obljubljajo še zdravo mero tekmovalnosti, ogromno smeha, ščepec žgečkljivosti ter za najbolj razigrane tudi kanček petja in plesa."

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Goran Dragić

Borut Pahor

Primož Roglič

Robert Golob