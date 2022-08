Se bomo izognili karantenam in odpovedi prireditev? [VIDEO] Družina

Posvetovalna skupina za spremljanje koronavirusa, ki jo vodi epidemiolog Mario Fafangel, je predstavila strokovna izhodišča in usmeritve za pripravljenost ter odzivanje na epidemijo covida-19 v jesensko-zimskem času. Predlog je bil pripravljen na podlagi mnenj več kot sto strokovnjakov. Karantene niso predvidene, prav tako ne odpovedi dogodkov in prireditev....

