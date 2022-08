Pomurje pokleknilona prvi oviri kvalifikacij lige prvakinj Dnevnik Nogometašice None Pomurja Beltincev so odigrale polfinalno tekmo prvega kvalifikacijskega turnirja za ligo prvakov. V Murski Soboti so slovenske prvakinje izgubile proti Shelbournu z 0:1 (0:1). Pomurke bodo tako v nedeljo igrale le še tolažilno...

