Ines povsem zadovoljna, dosegla je svoje 24ur.com Romantična potovanja so se zaključila in po daljšem premoru so se junaki Ljubezni na vasi in njihove izbranke srečali na zaključni zabavi. Največ pozornosti sta pritegnila zaročenca Tomislav in Stela, Ines pa je naravnost povedala, da ji je šlo samo za zmago.

