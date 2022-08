'Ognjeni tornado je v nekaj sekundah uničil vse' 24ur.com Na severu Alžirije divjajo obsežni gozdni požari, ki so do zdaj zahtevali že 38 smrtnih žrtev. Medtem ko gasilci skušajo omejiti požare, se država 'kuha' v hudem vročinskem valu. Temperature so se ponekod povzpele skoraj do 50 stopinj Celzija, kar otežuje gašenje.

Sorodno Oglasi Omenjeni Alžirija

Španija Najbolj brano Osebe dneva Borut Pahor

Luka Dončić

Robert Golob

Primož Roglič

Nataša Pirc Musar