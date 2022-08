(VIDEO) “Neumnost, popolna neumnost!” Visoki mednarodni predstavnik Christian Schmidt EU v BIH izgubil živce, ko je govoril o politikih in političnih težavah v omenjeni državi topnews.si Visoki mednarodni predstavnik v Bosni in Hercegovini Christian Schmidt je pred novinarji izgubil živce, ko je govoril o političnih težavah v omenjeni državi. “Nikoli nisem nikomur, ne v Sarajevu ne drugje, rekel, da bom spremenil volilno zakonodajo,” je Schmidt v Goraždu odgovoril na vprašanje, ali bo zahteval spremembe volilne zakonodaje. Nemški diplomat na čelu mednarodne […]...

