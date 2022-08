V delavca brizgnila para in ju opekla, eden huje poškodovan 24ur.com V Domžalah sta dve osebi opravljali servisno delo na stroju za mletje surovin, ko je vanju brizgnila para in ju opekla. Pri tem sta bili poškodovani obe osebi, ena izmed njiju huje, vendar pa njuno življenje po do zdaj zbranih podatkih ljubljanskih policistov ni ogroženo.

