Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulih 24. urah intervenirali v 74. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 248 klicev. Obravnavali so šest prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 17. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj po ...