Komu so na policiji po novem dodelili zadevo Teš 6, ostaja skrivnost SiOL.net Potem ko je domnevno koruptivne posle v eni najbolj razvpitih afer gradnje šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) raziskoval praktično en sam kriminalist, so ga na policiji iz preiskave umaknili. Po navedbah Večera naj bi kriminalista Mitjo Nerata premestili v Tacen. Nerat je namreč glavno zadevo TEŠ, v kateri se bo sojenje nadaljevalo septembra, pripeljal do sodišča, zdaj pa je pripravljal p...

Sorodno





















































































































































































































































































Oglasi