Tomi Meglič je pokazal svojo zadnjico TOčnoTO.si Tomi Meglič uživa na morju in vsako leto se odpravi na isti kraj. Tomi Meglič nam je z morja poslal vroče pozdrave. Objavil je tole fotografijo, ob kateri je zapisal: “Še ena zadnjica za internet zakladnico😎 Na zdravje🥂” Na fotografiji nam sicer kaže hrbet in zadnjico, ampak se je Tomi odločil, da bo šel v […] Tomi Meglič je pokazal svojo zadnjico was first posted on 19 avgusta, 2022 at 10:49 dop.

