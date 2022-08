Navijači Maribora ekspresno osvojili srce Hrvata SiOL.net "S predstavo smo lahko delno zadovoljni, z rezultatom pa ne. Naš cilj je bila zmaga," je novi trener Maribora Damir Krznar po krstni tekmi v Ljudskem vrtu proti Cluju (0:0) izžareval mešane občutke. Svojim izbrancem je čestital za trud in izkazano željo, najbolj pa so ga navdušili navijači, ki so nasledniku Radovana Karanovića priredili prijetno dobrodošlico.

Sorodno







































Oglasi