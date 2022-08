Berimo svobodno, sicer bomo pristali v tiraniji Primorske novice Napad nanj je napad na njegovo delo, na svobodo govora in ustvarjanja, je mednarodni PEN poudaril ob novici, da je k Salmanu Rushdieju na oder med njegovim nastopom v mestu Chautauqua v ameriški zvezni državi New York skočil 24-letnik in ga desetkrat zabodel z nožem. Pisatelj je k sreči preživel. Danes, teden po tistem mračnem petku, mu bodo podporo izrekli na množičnih javnih branjih v New Yorku in drugod po svetu.

Sorodno





Oglasi