Popolni zapori cest v Kranju Gorenjski glas Kranj – Ta konec tedna bo za promet popolnoma zaprt cestni odsek Praše–Jama, v prvi polovici prihodnjega tedna pa del Ceste Staneta Žagarja v Kranju, so sporočili z Mestne občine Kranj.V soboto in nedeljo, 20. in 21. avgusta, bo na odseku...

Sorodno Oglasi Omenjeni Kranj Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Primož Roglič

Luka Dončić

Kristjan Čeh

Janez Janša