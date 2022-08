Dostavljalci Wolta in Glova zahtevajo dostojno plačilo brez hitre vožnje 24ur.com Sindikat Mladi plus je z dostavljalci za podjetji Wolt in Glovo pripravil predloge, ki bi izboljšali pogoje njihovega dela. Več kot 100 dostavljalcev poziva vodstvi družb k povišanju osnove za dostavo, dodatku na kilometre na osnovi realne razdalje ter dodatkoma za amortizacijo in malico. Prva zahteva pa je odstop od dogovora z Mestno občino Ljubljana, da bodo dostavljalci oštevilčeni, češ da je ...

Sorodno



Oglasi Omenjeni Ljubljana

Petrol Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Primož Roglič

Luka Dončić

Kristjan Čeh

Janez Janša