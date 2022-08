Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada so zaradi več različnih kaznivih dejanj ovadili Roka Snežiča in Dijano Đuđić, poroča 24ur. Preiskava zaradi domnevnega milijonskega pranja denarja še ni zaključena, toda oba sta že prejela prve ovadbe. Preiskovalci so v dveh zadevah zaradi sumov zlorabe položaja, pranja denarja ter ponarejanja poslovnih listin ovadili po štiri ljudi. V igri naj bi bil ...