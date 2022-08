Objavljena razpisa za generalnega in strokovnega direktorja NIJZ Primorske novice Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je objavil razpis za imenovanje generalnega direktorja NIJZ in razpis za imenovanje strokovnega direktorja NIJZ. Rok za prijavo na oba razpisa je 2. september do 12. ure.

Sorodno





























































































































































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Primož Roglič

Luka Dončić

Kristjan Čeh

Janez Janša