Minister dr. Aleksander Jevšek se je danes skupaj s sodelavci udeležil sestanka s predstavniki Kohezijske regije Vzhodna Slovenija, ki ga je gostil župan Mestne občine Maribor, Saša Arsenovič. Kot so zapisali v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je bil sestanek priložnost za vsebinsko usklajevanje in je potekal v sklopu priprave končne verzije Programa evropske kohezijske po ...