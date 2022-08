Filmski tabor v Novo Gorico privabil mlade iz štirih držav RTV Slovenija Letošnjega 11. filmskega tabora v Novi Gorici, ki se zaključuje danes, se je udeležilo 35 otrok iz štirih držav. Poleg slovenskih otrok, med osmim in osemnajstim letom, so na festivalu sodelovali še mladi iz Poljske, Ukrajine in zamejstva v Italiji.

Sorodno Oglasi