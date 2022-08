Odprt je drugi prijavni rok za dodiplomski in magistrski študij! Študent Drugi prijavni rok za vpis na dodiplomski in magistrski študij Odprt je drugi prijavni rok za vpis v dodiplomske in magistrske študijske programe. Od 19. do 23. avgusta je odprt prijavnik rok za oddajo prijave na prosta mesta na dodiplomskih in enovitih magistrskih študijih za študijsko leto 2022/23. Drugi prijavni rok 2022 ima na voljo več kot 8 tisoč mest Za drugi prijavni rok je […] Prispevek Od ...

