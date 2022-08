Neodgovorni vozniki se ustavljajo v predorih in pod nadvozi, kar je prepovedano, opozarjajo na Prometno-informacijskem centru. Do večera se lahko v državi pojavi še kakšna nevihta. Močne nevihte s Hrvaške so najprej zajele jugozahod države, nato so začele pomikati proti severu. Del se je premaknil nad Belo Krajino in okolico Novega mesta. Današnji sunki vetra ne dosegajo včerajšnje hitrosti, najm ...