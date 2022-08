Voditelja in komentatorja Eurobasketa 2022 v polni pripravljenosti 24ur.com Zlata četverica Eurobasketa 2022, novinarja Sanja Modrič in Tadej Vidrih ter komentator prenosov Peter Vilfan in strokovni komentator Saša Dončić, so v polni pripravljenosti pred novimi izzivi, ki jih prinaša evropsko prvenstvo v košarki. Kako se ob močnih čustvih, ki jih med razburljivimi tekmami preplavijo, uspejo zadržati pred kamerami in mikrofoni?

