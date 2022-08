Goljufi z izmišljeno državo brez obveznega cepljenja prevarali na stotine ljudi RTV Slovenija Italijanski kriminalci so z izmišljeno državo na Antarktiki, ki naj bi prinašala številne ugodnosti, več sto ljudi ogoljufali za skupno 400. 000 evrov. Storilci so ljudi privabili z obeti nizke davčne stopnje in da v državi ne bo obveznega cepljenja.

