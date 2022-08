FOTO: Na slavnostnem odprtju obnovljene Dvorane Tabor tudi Borut Pahor Lokalec.si Danes pozno popoldne se je odvilo slovesno odprtje obnovljene Dvorane Tabor, ki se ga je udeležil tudi predsednik republike Borut Pahor.

V Mariboru so tako zaključili zaenkrat načrtovano obnovo Dvorane Tabor, katere obnova se je sicer med samimi deli malce zapletala in predvsem zamikala. A zdaj je končana. Prenovljena dvorana zdaj tudi uradno odprta Med drugim so posodobili in razširili garderobe ...

