V Tuheljskih toplicah evakuirali več ljudi zaradi domnevne zastrupitve Maribor24.si Direktor Splošne bolnišnice Zabok Tihomir Vančina je za RTL.hr potrdil, da so iz Tuheljskih Toplic danes evakuirali deset ljudi, saj sumijo, da je v kopališču prišlo do uhajanja klora. “Še tri osebe so na poti v bolnišnico. Eno osebo smo preventivno dali na intenzivni oddelek in je na opazovanju, ker gre za bolnika s pridruženimi boleznimi. Dve osebi prejemata kisik na urgenci,” je dejal za omenje ...

