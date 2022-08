Z novim šolskim letom bo za vožnjo s celjskim mestnim prometom mogoče uporabljati subvencionirane IJPP vozovnice Celje.info V novem šolskem letu bodo lahko dijaki in dijakinje prvič svojo subvencionirano mesečno ali letno vozovnico IJPP uporabljali tudi za vožnjo z mestnim potniškim prometom v Celju in Krškem. Subvencionirane vozovnice za šolsko leto 2022/23 bodo dijakom možne za nakup od nedelje naprej. Prvič pa bodo lahko zraven mestnega potniškega prometa v Ljubljani, Jesenicah, Kranju, Kopru in Mariboru uporabljali ...

