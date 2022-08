»Vsaka družba je in bo vedno potrebovala humanitarne organizacije« Mladina Ob mednarodnem dnevu humanitarnih dejavnosti (19. avgust) varuh človekovih pravic Peter Svetina opozarja, da humanitarne organizacije ne smemo videti le kot nadomestek tega, kar bi morala početi država, so sporočili iz urada Varuha. Pomen humanitarnih organizacij izpostavljajo tudi Rdeči križ, Slovenska Karitas in Zveza prijateljev mladine Slovenije.

