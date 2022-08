Dejan Vinčić: Odgovornost je zelo velika, večje motivacije ne moreš imeti SiOL.net "Fantje in jaz smo zelo motivirani, zelo osredotočeni na to, kar je pred nami. Večje motivacije od tega, da imaš svetovno prvenstvo doma, da igraš pred svojimi navijači, da spadaš v neki ožji krog favoritov, ni. Vse imamo postlano, a kam nas bo vse skupaj pripeljalo, je nehvaležno in težko napovedovati," nekaj dni pred začetkom svetovnega prvenstva v odbojki za moške, ki ga bo gostila tudi dvorana v Stožicah, pravi gost tokratnega sobotnega intervjuja Dejan Vinčić.

Sorodno





















Oglasi