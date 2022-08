80 let Radka Poliča - Raca: Močnejši od smrti (FOTO) Slovenske novice Čisto vsakomur, ki si je ogledal film To so gadi, se je vtisnil v spomin in srce kot eden od sinov Berta Sotlarja, ki so brez matere, potem pa jih zapusti še služkinja. V življenju je marsikaj ušpičil, veliko videl, še več doživel, ustvaril pa ogromno nepozabnih vlog in likov. Že pred dvajsetimi leti je prejel Borštnikov prstan, leta 2007 pa Prešernovo nagrado za življenjsko delo, čeprav mu za nagrade ni kaj dosti mar. O svojem življenju od nekdaj govori brez dlake na jeziku, in tudi zato ga imamo tako radi.

